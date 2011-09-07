〔中国个股〕上海汽车8月汽车销量近33万辆,同比上涨14.46%

路透上海9月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公布产销快报,8月下属各家企业共实现汽车销售327,924辆,同比上升14.46%.

上海汽车并称,今年前八个月共销售汽车2,602,249辆,同比增长11.27%.

快报显示,8月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为95,235辆,同比增长10.32%;而上海通用当月销售102,620辆,同比增长26.59%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前八个月共实现销售749,254辆,同比增长20.71%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则共销售808,952辆,同比增长26.13%.

上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前八个月销售104,348辆,同比略降1.58%.

中国政府于去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.

上海汽车周二收报14.75元,一个月来累计下跌10.60%.(完)

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