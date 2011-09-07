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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 09:03 BJT

《外汇动态》澳元上探日高,银行间利率期货反应降息风险下滑

0041GMT---澳元兑美元在1.0470/80附近寻获支撑後向上推高,银行间期货走势则反映澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话後大举降息的风险下滑.[ID:nCN1948783]

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0532,自1.0483附近的日低上涨.

银行间利率期货<0#YIB:>一度下挫0.095个大点,推动隐含收益率(殖利率)走高.

0130GMT出炉的澳洲第二季国内生产总值(GDP)数据,可能让澳元获得进一步支撑.预测中值为增长0.9%左右,得益于出口摆脱第一季的天气干扰实现复苏.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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