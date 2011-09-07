〔全球金市〕金价反弹,因欧债危机彰显避险魅力

路透新加坡9月7日电---现货金周三在亚洲市场一度由昨日大跌中反弹0.8%,因围绕欧元区债务危机的忧虑浓厚,吸引避险投资者对黄金的需求.金价上日从纪录高位处骤跌.

0033GMT,现货金XAU=升0.6%,至每盎司1,874.89美元,从1,879.69美元的盘中高位回落.金价上日创下1,920.30美元的纪录高位,随後大跌60美元.

美国期金GCcv1涨0.3%至1,877.90美元,从周二所及1,923.7美元的历史高位处滑落.