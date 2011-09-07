〔全球金市〕金价反弹,因欧债危机彰显避险魅力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月7日电---现货金周三在亚洲市场一度由昨日大跌中反弹0.8%,因围绕欧元区债务危机的忧虑浓厚,吸引避险投资者对黄金的需求.金价上日从纪录高位处骤跌.
0033GMT,现货金XAU=升0.6%,至每盎司1,874.89美元,从1,879.69美元的盘中高位回落.金价上日创下1,920.30美元的纪录高位,随後大跌60美元.
美国期金GCcv1涨0.3%至1,877.90美元,从周二所及1,923.7美元的历史高位处滑落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。