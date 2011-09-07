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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 09:03 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减少近2%,中国联通交易活跃

路透北京9月7日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

89,384万元人民币,较上交易减少1.8%.标的证券中国联通(600050.SS)融资买入额达

6,077万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,106,894 53,894 14,079

深圳证券交易所 1,319,302 35,490 13,849(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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