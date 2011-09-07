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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:54 BJT

〔国际油市〕美国原油期货小幅上涨,静待库存数据出炉

路透新加坡9月7日电---美国原油周三小升至每桶86美元上方,因美国原油库存料下降且美国墨西哥湾面临热带风暴威胁.

0030GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货10月合约CLc1升0.33美元至每桶86.35美元,上日下跌0.43美元.

布兰特原油LCOc1小涨0.11美元至每桶113美元.

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