〔国际油市〕美国原油期货小幅上涨,静待库存数据出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月7日电---美国原油周三小升至每桶86美元上方,因美国原油库存料下降且美国墨西哥湾面临热带风暴威胁.
0030GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货10月合约CLc1升0.33美元至每桶86.35美元,上日下跌0.43美元.
布兰特原油LCOc1小涨0.11美元至每桶113美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。