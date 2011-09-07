《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日(II)

**经济参考报**

--有关部门权威人士近日透露,重庆正酝酿调整房产税改革方案,很可能会考虑扩大徵收范围,即将需要征税的高档住房的认定范围扩大.有分析人士表示,已经实行七个月的房产税对重庆房地产市场影响有限,这是此次酝酿调整房产税徵收范围的原因.

**证券时报**

--国家质检总局调查显示,去年中国有31.74%的出口企业受到国外技术性贸易措施的影响,全年出口贸易直接损失582.41亿美元,占同期出口额3.69%,企业新增成本243.91亿美元.

--清科集团报告显示,8月中国并购市场共完成86起案例,建筑工程行业完成12起案例,占13.9%.其中披露金额的有80起,披露总金额18.65亿美元.由于海外并购案例规模较小,8月交易金额环比下降25.41%.

--据悉,上海市财政部门将提供30亿元人民币专项资金,缓解中小企业融资环境.鼓励国资、外资、民资等各类资本,特别是大型集团公司设立小贷公司,使其总量规模从目前69家增至100家,年发放贷款总额达到350亿元左右.截至8月底,上海已实施中小企业政策性融资担保贷款61亿元,预计全年将突破100亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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