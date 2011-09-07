〔德国经济〕财政部长朔伊布勒预期今年经济成长3%

路透柏林9月6日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二与国会议员讨论2012年预算案时,对德国经济提出乐观预期,但基于经济出现放缓迹象,削减新净借款的计划或过于乐观.

朔伊布勒表示,他仍预期今年德国国内生产总值(GDP)将成长3%,并称,德国已经证明,整固预算且不伤及经济成长是可以作到的.

朔伊布勒向联邦下议院表示,德国必需也会将扮演好协助稳定及成长引擎的角色.下议院定于11月25日就最终预算案进行投票.

根据梅克尔政府所提的预算草案,2012年新净借款规模可能将从今年的484亿欧元,减少至272亿欧元(380亿美元),因预期税收及私有化收益将增加.

欧元区高负债国家的困境,令德国的借款成本下滑,因投资者转向德国公债寻求避险,10年期德国公债收益率(殖利率)周二跌至1.79%附近的纪录低位.

德国政府债券管理机构周二稍早向路透表示,鉴于目前市场环境及联邦预算案的有利变化,今年第三季度不大可能发行通膨保值债券.

但尽管如此,执政联盟的预算委员会议员上周表示,他们希望加快预算整顿步伐,将新借款规模降至比原计划272亿欧元更低的程度.

**过于乐观?**

反对党表示,政府预算草案站不住脚,并未将经济成长停滞考虑在内.

分析师亦认为,德国政府并未将最新经济数据恶化表现纳入考量.

"我不认为新借款方案规模将比去年低许多,"德国商业银行的Ulrike Rondorf表示.

鉴于重要的海外市场都料将放缓,德国经济的强劲成长率还能持续多久令人怀疑.德国第二季经济成长放缓至0.1%.[ID:nCN1938337]

政府经济顾问Lars Feld向路透表示,消费者支出疲软可能令第三季和第四季经济成长承压.近几周来,大部分机构都下调了对2012年经济成长的预期.

预算草案已于8月中旬呈递至议会,预算草案预期税收将从今年的2,290亿欧元增至2,470亿欧元.

德国政府已预期,今年赤字相对GDP的比例将降至1.5%,提早两年符合欧盟的3%上限规定.

在预算草案中,德国政府还预期明年总支出将仅增加0.07%至3,060亿欧元.其中包括400亿欧元的举债支出,今年该项支出为370亿欧元.(完)