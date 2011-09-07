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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 09:27 BJT

****欧洲经济指标预测--9月7日-9月14日****

路透9月7日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月5日当周-------------------------------

9月7日(三)

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 +0.3%

三个月房价指数(较上年同期) -- -2.6%

0830 英国工业生产(较前月) 7月 持平 持平

(较上年同期) -0.5% -0.3%

制造业产出(较前月) 持平 -0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1000 德国总工业生产(较前月) 7月 +0.5% -1.1%

9月8日(四)

0530 法国非农就业岗位 第二季修正值 -- +0.4%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 +2.8% 2.8%

经季节调整的失业率 +2.9% 3.0%

0600 德国贸易收支(亿欧元) 7月 顺差112 顺差115

出口(较前月) -0.1% -1.2%

进口(较前月) +0.2% +0.3%

0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差59 逆差56

进口(亿欧元) -- 402

出口(亿欧元) -- 346

1100 英国央行利率决议 9月 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 9月 1.50% 1.50%

9月9日(五)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.6%

(较上年同期) -- +8.2%

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 7月 -- 赤字613

0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.4% -1.6%

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +0.8% +0.8%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -1.5% +0.6%

(较上年同期) +16.7% +18.5%

产出物价(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +5.9% +5.9%

核心产出物价(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +3.4% +3.3%

------------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月12日(一)

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 -- -0.6%

工业生产(较上年同期) -- +0.2%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负22

9月13日(二)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -- -0.5%

(较上年同期) -- +2.1%

0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +4.4%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +5.0%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差88.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差57.2

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