《即时观点》澳洲第二季经济成长意外强劲,自前季下跌中全面恢复

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月7日电---澳洲第二季经济意外强劲成长1.2%,因家庭支出大于预期,且矿产商补充库存,经济已经从前一季水灾造成的下跌中完全恢复.
第二季国内生产总值(GDP)较上年同期上升1.4%,远高于预期.预计未来数季的GDP年增幅料超过3%,除非全球经济出现巨大滑坡.[ID:nCN1948411]
周三稍早,澳洲央行总裁史蒂文斯表示,在全球面临高度不确定性期间最好保持政策的稳定,这是利率在未来数月可能持稳的又一个讯号.[ID:nCN1948783]
关键点:
--第二季经季节调整的实质GDP较前季增长1.2%(路透调查预估为上升0.9%);
--第二季经季节调整实质GDP较上年同期增长1.4%(路透调查预估为增长0.5%)
--第二季最终消费支出较前季增长1.0%
--第二季固定资本总支出较前季上升0.2%
--第二季物价指数较前季上涨1.0%
--第一季GDP修正为较前季下滑0.9%,前值为下降1.2%
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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