《即时观点》澳洲第二季经济成长意外强劲,自前季下跌中全面恢复

路透悉尼9月7日电---澳洲第二季经济意外强劲成长1.2%,因家庭支出大于预期,且矿产商补充库存,经济已经从前一季水灾造成的下跌中完全恢复.

第二季国内生产总值(GDP)较上年同期上升1.4%,远高于预期.预计未来数季的GDP年增幅料超过3%,除非全球经济出现巨大滑坡.[ID:nCN1948411]

周三稍早,澳洲央行总裁史蒂文斯表示,在全球面临高度不确定性期间最好保持政策的稳定,这是利率在未来数月可能持稳的又一个讯号.[ID:nCN1948783]

关键点:

--第二季经季节调整的实质GDP较前季增长1.2%(路透调查预估为上升0.9%);

--第二季经季节调整实质GDP较上年同期增长1.4%(路透调查预估为增长0.5%)

--第二季最终消费支出较前季增长1.0%

--第二季固定资本总支出较前季上升0.2%

--第二季物价指数较前季上涨1.0%