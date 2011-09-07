更正:〔东京汇市〕欧洲央行利率决议前欧元仍承压,瑞郎维持跌势

(更正:因译文有误,小标下方第一段应改为..为欧元/瑞郎设定的1.20"下限",非"上限")

* 欧元在欧洲央行利率声明前料将承压

* 美元微跌,因风险货币温和反弹

* 澳元微升,此前澳洲央行总裁发表讲话

* 瑞郎兑欧元大跌10%

路透东京9月7日电---欧元周三温和反弹,受股市涨势提振,但仍徘徊在两个月低位附近.瑞郎兑欧元大跌10%後未有起色,此前瑞士央行明确划出瑞郎汇率上限.[ID:nCN1948413]

瑞士央行周二称,将欧元兑瑞郎EURCHF=EBS最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来阻升瑞郎.

关注焦点现在重新回到欧元身上,欧元/美元上涨0.2%至1.4025,但仍接近隔夜市场触及的两个月低点,目前下看7月12日所及趋势低点1.3837.周四欧洲央行的利率声明为市场所瞩目.

"欧元只是因为(欧元区的)利率相对略高而受到一定程度的支撑,因此(欧洲央行总裁)特里谢的讲话若暗示某种形式的政策放松,将令欧元跌向1.37,"三菱东京日联银行资深分析师Minori Uchida表示.

交易员认为,央行的外汇储备多元化资金继续流入,再加上亚洲股市的反弹,可能在近期内给予受创的欧元一定支撑.

但他们补充说,在德国立宪法院于0800GMT对德国参与希腊纾困和欧洲金融稳定机构(EFSF)一事作出裁决前,他们倾向于减轻欧元仓位,这令欧元进一步承压.

对于下一笔希腊救助款可能推迟拨付的顾虑,以及对欧洲银行业者融资状况的担忧,以及投资者猜测意大利政府可能难以推行新的撙节举措而导致该国公债收益率(殖利率)上升,已推动欧元自上周一以来下跌3%.

**聚焦日本央行**

分析师称,由于瑞士为零通胀,因此瑞士央行可以无限量印钞并卖出,以遏制瑞郎的大涨.故此他们认为瑞士政府为欧元/瑞郎设定的1.20下限短期内有望守住.

但不少市场人士对瑞士央行此举的长期效果提出质疑.

"尽管我们并不反对瑞士央行的行动,但会质疑若全球风险恶化,该央行还能否守住1.20这一水准."法国巴黎银行分析师在报告中写道.

瑞士央行此举令日圆的避险货币地位受到关注,并将市场注意力转向0330-0500GMT出炉的日本央行政策会议结果.

许多市场人士预期,日本央行可能会避免放宽货币政策,在支撑脆弱经济的选项有限的情况下,将放宽货币政策保留至日後之用.

"尽管日央行可以在瑞士央行背後找到些许掩护,并采取措施来削弱日圆,但在周五七国集团(G7)财经首长会议之前,这对于也是G7成员国的日本而言可能有些困难."巴黎银行策略师表示.

他们进一步指出,在全球经济放缓及市场动荡的情形下,日本极不可能取得G7成员国对于采取相关行动的支持,特别是日圆在实质有效汇率上并未遭到高估,和瑞郎情况有所不同.

美元兑日圆JPY=最新下跌0.2%,报77.45,脱离海外市场高点77.74;高收益货币受股市走强带动反弹,给美元造成压力.

不过东京部分交易商推测,若日本央行决定将其购买资产计画再扩大5万亿(兆)日圆(650亿美元)左右,则美元可能跳升至80日圆左右,但实现的可能性不高.

若明确突破位于77.70的关键阻力,则将开启探向78.10之路,这是80.25跌至75.94的50%回档位.

"我预估美元短期表现应该会不错.主要金融机构的信用违约互换(CDS)利差正在走阔--美元通常在这种情况会表现不错,"Uchida说.

美元指数.DXY盘旋在将近两个月的高位75.822,不过风险偏好略微增加,使其脱离海外市场高位76.007.

商品货币追随亚洲股市上涨脚步.澳元/美元小涨,在1.0470-1.0480美元附近找到良好支撑.银行间利率期货走势则反映澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话後大举降息的风险下滑.[ID:nCN1948783]

澳元/美元AUD=D4最新报1.0532美元,从盘中低位约1.0483走扬.(完)

--编译 梁睿雪/郑茵/徐文焰/张明钧/李婷仪;审校 程琳/张荻/戴素萍

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