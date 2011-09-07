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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 10:15 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨,受即将到来的罢工支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透雅加达9月7日电---期铜价格周三上涨近1%,结束连续三天的下跌,因一连串劳动纠纷威胁产出,抵消对全球经济的担忧.

0155GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%,报每吨8,982美元,昨日收低0.3%.

沪铜主力11月合约SCFc3上扬0.3%报每吨67,220元人民币,昨日下跌0.1%.

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