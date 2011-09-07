《即时观点》澳洲第二季经济成长意外强劲,自前季下跌中全面恢复

路透悉尼9月7日电---澳洲第二季经济意外强劲成长1.2%,因家庭支出大于预期,且矿产商补充库存,经济已经从前一季水灾造成的下跌中完全恢复.

第二季国内生产总值(GDP)较上年同期上升1.4%,远高于预期.预计未来数季的GDP年增幅料超过3%,除非全球经济出现巨大滑坡.[ID:nCN1948411]

周三稍早,澳洲央行总裁史蒂文斯表示,在全球面临高度不确定性期间最好保持政策的稳定,这是利率在未来数月可能持稳的又一个讯号.[ID:nCN1948783]

关键点:

--第二季经季节调整的实质GDP较前季增长1.2%(路透调查预估为上升0.9%);

--第二季经季节调整实质GDP较上年同期增长1.4%(路透调查预估为增长0.5%)

--第二季最终消费支出较前季增长1.0%

--第二季固定资本总支出较前季上升0.2%

--第二季物价指数较前季上涨1.0%

--第一季GDP修正为较前季下滑0.9%,前值为下降1.2%

以下为分析师评论摘要:

NAB首席经济学家ALAN OSTER:

消费看起来比我预计的略强.主要的讯息是,上次暂时放缓,现在回升了一点.

但我认为消费有点奇怪,从某种程度上来说,是相当强劲的.但这些数据不会改变(澳洲央行的)关于现在最好静观其变的观点.读他们的声明,我认为他们乐于按兵不动,如果他们有任何倾向的话,那麽就是加息,而非降息,但持续时间不会很长.没有任何事情能改变这个观点.

摩根大通分析师BEN JARMAN:

数据大部分情况符合我们的原先预期,家庭消费方面略为强劲.

劳动力收入增长相当良好,此外储蓄率微降.净出口仍是拖累因素,但第一季洪灾过後,出口方面的情况似乎正在恢复正常.

鉴于所处周期,资产支出非常强劲,一如预期.我们填补了第一季的缺口,2011年全年经济成长不会太好,因目前经济回到了原点.明年经济成长状况应会很好.这将使得他们(澳洲央行)表示情况正在正常化,如同我们的预期.未来数月将设定利率水准,基本上是对海外状况的回应.

澳新银行,澳洲经济研究主管KATIE DEAN:

这基本上印证了澳洲央行的观点,即澳洲经济在当前全球经济动荡的背景下情况相当不错.这还显示出,澳洲央行不会轻易放松政策.

实际上,我们认为澳洲央行在相当长的时期按兵不动.虽然当前经济形势非常好,但至少在未来六个月会面临挑战.全球情况不会很快平静下来.所以澳洲央行对当前适度从紧的政策相当满意.2013年底前利率会保持不变.

澳洲联邦银行(CBA)首席分析师MICHAEL BLYTHE:

有关澳洲经济陷入停滞的传言一直过于夸大,显然今年上半年澳洲经济仍有基本幅度的动能.第二季经济数据良好和疲弱的第一季数据得到上修,让我们有能力应对全球新出现的不利因素.

这印证了澳洲央行总裁有关澳洲经济良好的讲话,主要的意外是第二季消费者支出数据强劲,我们此前普遍认为澳洲消费者非常谨慎,不愿花钱.

澳洲央行显然在关注市场动荡,并且在全球经济成长堪忧的情况下,他们显然不会因为这些数据而改变立场.但我们仍要提醒,澳洲降息的障碍很高,为什麽下一步有很大可能是升息.

市场反应:

澳元兑美元AUD=跳涨0.003美元,因该数据令一直押注澳洲经济增长放缓的人士感到意外.银行间利率期货<0#YIB:>下滑,因市场不得不轧平对澳洲央行将很快降息的押注.

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