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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 10:53 BJT

《外汇动态》美元指数跌破76.4%回档位,在200日移动均线处面临阻力

0233GMT---美元指数.DXY跌破7-8月跌势的76.4%回档位75.94,报75.76.此水准上方,美元指数将在76.234附近的200日移动均线面临阻力.

日线图一目均衡云区上美元指数受支撑,本周稍早其穿升该云区.昨日一目均衡转换线攀升至基准线上方,为又一利多信号.

不过一些市场人士称,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)放宽政策的担心,可能压制美元升势.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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