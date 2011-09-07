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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 10:51 BJT

〔中国新债〕北方联合电力下周二将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月7日电---中国北方联合电力有限责任公司周三公告称,将于下周二(13日)在

银行间债市簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

北方联合电力是华能集团的区域子公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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北方联合电力 11 8 12 9/13簿记建档 中信银行 AA 9/15 9/16

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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