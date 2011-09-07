〔中国投资〕食品饮料业投资居首,未来可关注休闲、方便食品等企业--清科

路透北京9月7日电---市场咨询机构清科研究最新报告称,2005-2011年上半年,中国消费品市场中食品和饮料行业披露的投资案例数及金额最多,建议未来资本可具体关注休闲、方便食品制造等企业的投资机会.

报告并指出,其他可重点关注的细分领域还包括酒精、鲜果饮料制品企业;保健品企业;休闲服装、快时尚女装、男装制造企业,以及小家电制造企业.

同时,从消费品产业链的横向层面剖析,现代农业及物流企业尤其是冷链物流企业亦是值得资本关注的行业之一.

据清科统计显示,2005-2011年上半年,已披露的中国消费品部分行业投资事件为372起,其中食品及饮料业的投资案例最多,达159起,占比42.74%,其次是纺织及服装业;此外,汽车制造及服务、日常用品等领域亦有不错表现.

从投资金额看,2005-2011年上半年,食品及饮料业披露的投资案例金额仍属最多,达47.20亿美元,占比55.89%;其次是汽车制造及服务业,而纺织及服装业则位居第三.

此前,私募股权投资人士在投资峰会上普遍表示,未来将继续看好消费行业发展,认为快速消费品等中低端领域仍具备很多投资机会.[ID:nCN1932955](完)