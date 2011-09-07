〔日本债市〕公债下跌,因日股走强打压投资者避险买兴

路透东京9月7日电---日本公债周三下跌,此前日本股市走强,打击了投资者对避险资产的需求.但在日本央行政策决议等重要事件前,市场人士不愿大举改变头寸,令债市跌幅受限.

投资者表示,在周四五年期日本公债标售前,中期现货公债料将因仓位调整而承压.五年期日本公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC升1个基点,报0.315%,上日则创下0.300%的两周低位.