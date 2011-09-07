〔日本债市〕公债下跌,因日股走强打压投资者避险买兴

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月7日电---日本公债周三下跌,此前日本股市走强,打击了投资者对避险资产的需求.但在日本央行政策决议等重要事件前,市场人士不愿大举改变头寸,令债市跌幅受限.
投资者表示,在周四五年期日本公债标售前,中期现货公债料将因仓位调整而承压.五年期日本公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC升1个基点,报0.315%,上日则创下0.300%的两周低位.
长期公债表现不佳,10年期日本公债价格周三下跌,受公债期货颓势拖累.10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC升2个基点至1.000%,脱离周二触及的两周低位0.985%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。