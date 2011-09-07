版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 11:07 BJT

〔日本债市〕公债下跌,因日股走强打压投资者避险买兴

路透东京9月7日电---日本公债周三下跌,此前日本股市走强,打击了投资者对避险资产的需求.但在日本央行政策决议等重要事件前,市场人士不愿大举改变头寸,令债市跌幅受限.

投资者表示,在周四五年期日本公债标售前,中期现货公债料将因仓位调整而承压.五年期日本公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC升1个基点,报0.315%,上日则创下0.300%的两周低位.

长期公债表现不佳,10年期日本公债价格周三下跌,受公债期货颓势拖累.10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC升2个基点至1.000%,脱离周二触及的两周低位0.985%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐