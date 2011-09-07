《热点透视》瑞士央行干预汇市或将奏效,但难免付出代价

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 田建华

路透伦敦9月6日电---瑞士央行当前正第三次试图打压飙升的瑞郎.这次或许能成功.连同去年的汇市直接干预,瑞士央行可能蒙受资金损失.不过由于目标定在较高的每欧元兑1.20瑞郎,央行风险降低.而且,若瑞士央行能够因此成功避免通缩危机,那麽一些交易损失也是可以接受的.

政策效果立竿见影:瑞士央行干预後,瑞郎数分钟内暴跌超过8%,跌向新的央行目标水准.这在意料之中,因为瑞士央行称为达成目标,将"无规模限制"地买入外汇.只要该国央行愿意,理论上讲其可以无限制的印制瑞郎钞票,从而买入欧元.

通常情况下,这麽做的风险是引发通胀.不过瑞士央行总裁的烦恼恰恰是相反方向.8月瑞士通胀率降至0.2%,元凶就是瑞郎大幅升值.这推低进口物价,从而压低耐用消费品价格,8月时耐用品价格较上年同期下滑2.9%.随着瑞士出口仍在困境中挣扎,瑞士看起来难以避开通缩来袭.

瑞士央行的举措旨在避免这样的情况.但是即便瑞郎兑欧元汇率在1.20,通缩风险也未解除.瑞郎汇率仍将较2008年的整体水准1.60高出约四分之一.然而,瑞士负担不起本币与黄金争夺避险资产的竞争,可以想见其无法袖手旁观这种情况.

诚然,瑞士央行冒有损失的风险.2010年该国央行因干预汇市损失190亿瑞郎,而其总裁希尔德布兰德亦饱受一些政客批评.

当前通缩风险帮助瑞士央行的行动正名.当如欧债危机般恶劣的金融风暴肆虐近邻时,即便在避风港中存活也需要勇气.(完)