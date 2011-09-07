《热点透视》尼日利亚收储人民币是对美元的又一次打击

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 程琳

路透香港9月6日电---想象一下,你收到一封自称是尼日利亚央行总裁的来信.对,就这麽想象一下.发信人早听说你是个性格稳健判断力强的人,并且正在寻找可以进行30亿美元石油投资的安全场所.作为回报,你将得到不计其数的好处--获得大量投资机会,进入一个拥有中产消费群体而潜力巨大的市场.

中国就是这样一个幸运的收信人.尼日利亚央行9月6日称,将把330亿美元外汇储备的10%转换成人民币资产.这与中国将人民币打造成国际货币,以符合全球第二大经济体地位的宏远目标相得益彰.同时,也对美元国际储备货币的地位形成又一次冲击.

尼日利亚不是第一个涉足人民币的经济体.菲律宾和香港均曾讨论过扩大人民币储备,大概都是为了追求政治利益,并抓住人民币长期升值前景的机会.由于中国外债不多,可投资的资产并不易寻.但央行可以在逐个基础上投资于中国银行间市场,就像马来西亚2010年的做法.

尽管尼日利亚迈出如此大胆的一步,但人民币仍缺乏成为可靠储备货币所需具备的特质.低通胀通常是一个先决条件,但中国通胀率目前已超过6%.稳定的货币政策是另一个典型条件,而中国缺乏独立的央行.最重要的是,由于中国实施资本管制,很难想象危机时期要如何出脱人民币储备资产.

尼日利亚或许另有看重,例如持续的中国投资.中国一直是尼日利亚这个产油大国的亲密合作夥伴.另外,中尼两国还签署了230亿美元炼油厂建设协议--尽管多数资金尚未到位.尼日利亚2010年外资投资降至五年低点,因商业环境不友好,地方腐败且石油行业改革环绕不确定性.尼日利亚买入人民币,与其说是一个精明的经济决定,不如说是在摆姿态表善意.

因此不应对此举做出过多解读.但人民币储备受到的支持增多,确实也是对美元信心下降的表现.虽然若要美元失去目前地位,还得有成千上万次这样的信心减弱才行.然而,一种趋势正在悄然浮现.(完)