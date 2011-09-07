〔美国个股〕纽约检方对高盛在危机前出售证券的行为扩大调查--WSJ

路透9月6日电---华尔街日报援引消息人士的报导称,对于高盛在金融危机前出售某些抵押贷款相关证券的行为,纽约检方正扩大调查.

该报称,美国参议院下属委员会在4月公布金融危机起因报告後,曼哈顿检察官办公室开始对高盛进行调查.

检察官办公室向摩根士丹利(MS.N)等参与交易的投资者发出传票.该报称,检方要求包括一些对冲基金在内的投资者提供高盛如何出售证券的相关信息.

传票是正式要求提供信息,但不指出任何不当行为,因此未必意味着之後必定会提出起诉.

检察官办公室一发言人和高盛发言人拒绝回应华尔街日报.路透亦未能立即到联系上述双方进行置评.(完)