《外汇专栏》瑞士央行限制瑞郎涨势之举或将引发瑞郎/日圆跌势

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 徐文焰

路透伦敦9月6日电---瑞士央行为瑞郎汇率设定上限的惊人之举,将促使交易商作空瑞郎/日圆CHFJPY=R.

瑞士央行该措施取得成功的机率很高,因为它能够无限制地印钞来确保瑞郎/欧元不升破1.20瑞郎这一底线.

只要欧元区债务危机持续发酵,而且全球经济看起来正在放缓,这一举措就将迫使投资者涌入其他避险资产.而在汇市的首选货币可能就是日圆.

瑞郎/日圆有可能跌向144周移动均线,根据路透图表,144周移动均线目前在86.97日圆.144周移动均线是亚洲投资者关注的一项指标.

这看起来或许似乎有点勉强,因为倘若假设瑞士央行将欧元/瑞郎维持在1.20,欧元,那麽瑞郎/日圆在这个价位,就代表欧元/日圆EURJPY=R会跌到104.36.

不过,若投资者对于欧元区二线国家市场和经济状况的担忧持续升温,导致欧元/美元EUR=下滑,同时美元/日圆JPY=保持稳定的话,那麽上述欧元/日圆的走势也不是不可能出现.

在9月30日日本上半财年结束之前,美元卖单据称正在78日圆上方集结.许多交易商预期,日本出口商在那之前也会将日圆买需付诸行动,令日圆一直受到买盘支撑.

日本当局肯定不会对日圆进一步升值感到高兴,但是只因为瑞士央行采取单方面行动,无法减少日本当局的阻力,轻易采取同样措施,并将政策焦点放在汇率目标上.

"日圆近期的升值十分迅速,令日本经济面临严峻局面."日本新任财务大臣安住淳周一对记者表示."我正在密切关注市场,并准备好采取措施打击投机活动."

安住淳料将在本周的七国集团(G7)会议上表达他的忧虑,不过可能难以获得与会者的共鸣.

瑞士这样相对较小的经济体打压本币汇率是一回事;但像日本这样的主要经济体也如法炮制的话,可能为其他G7国家带来负面影响.

与此同时,外界也不免会预期,瑞士央行将把在干预行动中买入的欧元资产分散出去.而资产分散的目标可能就包括日圆;也就是说,瑞士央行自己可能也不得不抛售欧元/日圆.

最终的结果还是不利于瑞郎/日圆.

如果要建立瑞郎/日圆空仓,并考虑这种仓位的时间安排,则必须考虑两个因素.

从日圆角度来看,要记住的是,一旦日本上半财年结束,那麽日圆买卖单情况可能就会有变.

而瑞士10月23日的联邦选举日也应当牢记在心.瑞士央行周二出台的大胆举措可能有助于击退选战期间针对该央行的任何批评.

但如果瑞士央行提到的通缩威胁在选举後开始减弱,那麽是否还有必要继续守住1.20,恐怕还要画上一个问号.(完)