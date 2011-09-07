〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,短期将延续稳固整理走势

* 人民币兑美元早盘小幅下跌

* 国际美元延续强势

* 人民币短期内或将盘整

路透上海9月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价小幅下跌,受投资者避险情绪影响,隔夜美元继续走强,令非美货币承压,拖累人民币走软.

交易员表示,经过了8月加速升值後,人民币存在一定的整固需求,而再考虑到近期美元走势偏强,人民币升值动能减弱,预计近期汇价将在6.37-6.39元附近震荡整理.

"今天走势基本在意料之中,中间价低开,即期(价)随着中间价走弱,这段时间基本都是这个走势."上海一银行交易员称.

针对外围市场,交易员认为,瑞郎和日元本来是避险投资较好币种,但近期瑞士央行入市干预,以及日本央行干预预期,打压避险资金的兴趣,资金转而流向美元,成为近期支撑美元坚挺的主要动力,也为人民币短期反弹增加阻力.

北京时间11:19,人民币兑美元即期报6.3927元,上日收报6.3908元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3968元,上日中间价为6.3946元.

东京汇市欧元周三温和反弹,受股市涨势提振,但仍徘徊在两个月低位附近.瑞郎兑欧元大跌10%後未有起色,此前瑞士央行明确划出瑞郎汇率上限.[FRX/CN]

瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心. [ID:nCN1948413]

北京时间11:19,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2910/30,上日尾盘为6.2840元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3605/35元,上日尾盘报6.3595元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)