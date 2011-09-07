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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 17:03 BJT

〔中国公开市场〕央行明日将发40亿元三个月央票,较上周增三倍

路透北京9月7日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行40亿元人民币三个月期央票,发行量较上周增加三倍.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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