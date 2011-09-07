中石油有望中标阿富汗油田项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔9月6日电---阿富汗政府官员周二透露，在该国一油田项目的招标中，该国政府优先考虑中石油，希望在10月中期前敲定交易。

若此宗交易成功，将是阿富汗政府数十年来首宗油田开发国际合作项目，也是该国利用矿产资源获得紧缺资金的重要步骤。

不过该国基础设施落後，数年来国内冲突不断，且腐败问题严重，因此要真正实现可观收入，还需几年时间。

阿富汗一要求匿名的官员说：“目前来说，中石油报价最高，内阁已要求矿业部开始与他们谈判。”

他透露，谈判从9月12日开始，将持续一个月，必须不晚于10月11日敲定。

他称：“若我们与中石油在条件与条款方面达不成一致，我们就会从列入候选名单的另外四家企业中另作考虑。”

该项目包括Kashkari区块、Bazarkhami区块和Zamarudsay区块，估计储量约为8,000万桶原油。(完)