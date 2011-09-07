中石油有望中标阿富汗油田项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔9月6日电---阿富汗政府官员周二透露，在该国一油田项目的招标中，该国政府优先考虑中石油，希望在10月中期前敲定交易。
若此宗交易成功，将是阿富汗政府数十年来首宗油田开发国际合作项目，也是该国利用矿产资源获得紧缺资金的重要步骤。
不过该国基础设施落後，数年来国内冲突不断，且腐败问题严重，因此要真正实现可观收入，还需几年时间。
阿富汗一要求匿名的官员说：“目前来说，中石油报价最高，内阁已要求矿业部开始与他们谈判。”
他透露，谈判从9月12日开始，将持续一个月，必须不晚于10月11日敲定。
他称：“若我们与中石油在条件与条款方面达不成一致，我们就会从列入候选名单的另外四家企业中另作考虑。”
该项目包括Kashkari区块、Bazarkhami区块和Zamarudsay区块，估计储量约为8,000万桶原油。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。