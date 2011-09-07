《阳歌专栏》王建宙需要从中国移动退休 越快越好

(本文由路透中文网编译)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**王建宙从中国移动退休或许已为期不远**

早上看到的媒体报导再次让我确信，中国移动董事长王建宙为何需要让位了，而且是越早越好，将公司的控制权交给更具魄力的新领导能够给这家公司带来新气象。

他表示中国移动将面临困难，但今年仍有可能实现5,000万3G用户的目标。乍看之下，与多数时候采取的保守举动相比，他的讲话还算比较大胆和激进。但是，我随後做了些简单计算，发现王建宙的讲话仍然是了无新意。

截止到7月底，中国移动基于本土TD-SCDMA标准的3G网络用户为3,760万，较年初增长了大约1,700万。这意味着公司每个月增加了240万3G用户，实际上3G用户数在最近几个月出现了加速增长态势。据此计算可知，如果以过去五个月的用户增长率计算，今年年底将正好达到5,000万。

很显然，王建宙没有给出任何意外之喜，只是提供了可以做出的最保守估计，根本没有考虑中国移动正在加大3G网络促销力度，包括更多新型手机上市，以及根据协议很可能在年底推出基于TD-SCDMA网络的苹果iPhone手机。

在坐拥这麽多有利条件的情况下，王建宙仍和年初一样，继续提5,000万这个显而易见很容易实现的目标，无意说明他到了该离开中国移动的时候了，需要让位于年富力强的一代公司领导上台，给公司带来一些新的成长动力。

中国政府已经提拔了两位年轻一些的领导到中国移动担任要职，这是王建宙行将退休的最明确信号。当一切最终成真时候，定能受到股东的热烈欢迎。

一句话：中国移动董事长王建宙最近的保守言论凸显他尽早退休的必要性，将公司交予新一代更富进取心的领导。

**百度戴尔联手推手机 象征意义大于实质**

百度(BIDU.O)上周推出易百度移动平台，尽管许多人猜测，易平台如何与更受欢迎的谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的同类产品竞争，但我们目前知道，至少有一家公司将使用易平台。如果你还没看今天的头条新闻，不妨告诉你吧，这家公司是戴尔DELL.O。戴尔曾是世界第一大PC制造商，近些年在激烈的竞争中苦苦挣扎，并面临如雨後春笋般涌现的电脑类新产品的挑战。

许多观察人士质疑百度和戴尔的合作，我承认我就是其中一个。毕竟，谷歌Android、苹果OS和微软Mango得到拥有更多资源的公司的支持，而百度历来新产品研发记录并不太好。但我也愿意借这次罕见的机会，不再提出批评意见，我想说，百度易平台至少可以提供一个有中国特色的有趣选择，这也是搭载百度搜索技术的特殊途径。百度已经证明，与谷歌或雅虎(YHOO.O)“一刀切”的产品相比，中国网民确实更青睐有中国特色的产品，所以，或许这种情况也适用于手机上网。

但戴尔在手机互联网领域并不知名，事实上，我在中国没见过有人用戴尔手机或平板电脑。若想成功，百度未来数月应与一些更大的手机商合作，中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、联想(0992.HK)、TCL(000100.SZ)和华为等国内手机商看似是最佳选择。如果百度能与这些手机商签单，证明易平台可靠且人性化，我认为，百度有50%的机率，占据移动平台市场较大份额，这一比例或高达15-20%。

一句话：百度与戴尔联手的象征意义大于实质，是其推广易平台的第一步，百度需要与更多大型手机商合作，才有望取得成功。（完）