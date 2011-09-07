〔中国债市动态〕现券收益率跳升,受新债招标及通胀预期双重利空袭击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月7日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率跳涨,稍早招标的三年续发国债中标利率高于预期,推动现券市场收益率跳升,国债品种升幅普遍达约5个基点(bp).此外,通胀预期又现抬头趋势,也使得市场前景堪忧.
业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期续发国债,中标收益率3.9134%,高于3.85%的预测均值.[ID:nCN1943647]
"今天一级市场发的高,(通胀预期)也有啦,现在市场情绪太弱了."华东一银行交易员称.
华南一券商交易员并指出,七国集团财长会议召开在即,市场预期其可能出台新的宽松政策,加剧流动性宽裕和通胀高企的局面.
七国集团(G7)消息人士表示,财金首长担心全球经济成长风险,可能在本周同意维持货币政策宽松、放慢那些可能进行结构性改革国家的财政整固.[ID:nCN1945747](完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。