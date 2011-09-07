〔中国债市动态〕现券收益率跳升,受新债招标及通胀预期双重利空袭击

路透上海9月7日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率跳涨,稍早招标的三年续发国债中标利率高于预期,推动现券市场收益率跳升,国债品种升幅普遍达约5个基点(bp).此外,通胀预期又现抬头趋势,也使得市场前景堪忧.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期续发国债,中标收益率3.9134%,高于3.85%的预测均值.[ID:nCN1943647]

"今天一级市场发的高,(通胀预期)也有啦,现在市场情绪太弱了."华东一银行交易员称.

华南一券商交易员并指出,七国集团财长会议召开在即,市场预期其可能出台新的宽松政策,加剧流动性宽裕和通胀高企的局面.

七国集团(G7)消息人士表示,财金首长担心全球经济成长风险,可能在本周同意维持货币政策宽松、放慢那些可能进行结构性改革国家的财政整固.[ID:nCN1945747](完)