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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 12:01 BJT

《全球市场》亚洲股市因投资者逢低承接而反弹,但欧债担忧仍挥之不去

* 日经指数涨1.6%,MSCI日本以外的亚太股指升1.9%

* 美股标普500股指期货上扬0.6%

* 欧元/美元微升至1.4030美元附近

* 布兰特原油升至每桶113美元上方

路透新加坡9月7日电---亚洲股市周三反弹,因投资者在最近市场下跌後逢低承接;欧元兑美元微升,因继隔夜大跌之後,交易商回补一些欧元空仓.

瑞郎兑欧元大跌10%後未有起色,此前瑞士央行称,将欧元兑瑞郎EURCHF=EBS最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来实施该目标.

全球股市继8月大跌後近日曾重挫,因有关美国经济衰退和欧洲债务危机恶化的忧虑卷土重来,提振黄金和瑞郎等避险资产.

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