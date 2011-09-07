《全球市场》亚洲股市因投资者逢低承接而反弹,但欧债担忧仍挥之不去

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日经指数涨1.6%,MSCI日本以外的亚太股指升1.9%
* 美股标普500股指期货上扬0.6%
* 欧元/美元微升至1.4030美元附近
* 布兰特原油升至每桶113美元上方
路透新加坡9月7日电---亚洲股市周三反弹,因投资者在最近市场下跌後逢低承接;欧元兑美元微升,因继隔夜大跌之後,交易商回补一些欧元空仓.
瑞郎兑欧元大跌10%後未有起色,此前瑞士央行称,将欧元兑瑞郎EURCHF=EBS最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来实施该目标.
全球股市继8月大跌後近日曾重挫,因有关美国经济衰退和欧洲债务危机恶化的忧虑卷土重来,提振黄金和瑞郎等避险资产.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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