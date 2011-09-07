〔日本金融〕央行已在推进强有力的货币放宽举措--央行总裁白川方明

路透东京9月7日电---日本央行总裁白川方明周三在记者会上表示:

* 日央行已在推进强有力的货币放宽举措

* 央行已通过在8月放宽政策对各种风险采取了行动

* 全球经济不确定性有所加剧

* 七国集团(G7)将讨论欧洲主权债问题

* 欧洲债务问题不大可能对日本银行业产生重大直接影响

* 不认同对央行在货币供应量方面宽松程度不够的看法

* 海外不确定性与汇率波动可能损及日本的信心与经济

* 欧洲金融体系不稳或影响到全球经济

* 日圆升值尚未打击需求,但需要关注其对信心的影响

* 主权债务危机开始影响到欧洲经济的成长

* 发达经济体的政策利率已经很低

* 维持利率在过低水准太长时间,将产生副作用

* 发达经济体推行进一步财政和货币刺激政策的空间缩窄