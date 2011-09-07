〔日本金融〕央行已在推进强有力的货币放宽举措--央行总裁白川方明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月7日电---日本央行总裁白川方明周三在记者会上表示:
* 日央行已在推进强有力的货币放宽举措
* 央行已通过在8月放宽政策对各种风险采取了行动
* 全球经济不确定性有所加剧
* 七国集团(G7)将讨论欧洲主权债问题
* 欧洲债务问题不大可能对日本银行业产生重大直接影响
* 不认同对央行在货币供应量方面宽松程度不够的看法
* 海外不确定性与汇率波动可能损及日本的信心与经济
* 欧洲金融体系不稳或影响到全球经济
* 日圆升值尚未打击需求,但需要关注其对信心的影响
* 主权债务危机开始影响到欧洲经济的成长
* 发达经济体的政策利率已经很低
* 维持利率在过低水准太长时间,将产生副作用
* 发达经济体推行进一步财政和货币刺激政策的空间缩窄
* 在瑞士央行行动後不会对汇率前景作评.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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