《Russell专栏》沙特提高升水和中国上修数据,表明亚洲仍渴求原油

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撰稿 Clyde Russell; 编译 张涛/艾茂林

路透新加坡9月6日电---周一两则似乎没有什麽关联的消息显示,为何亚洲原油需求仍有望保持强劲,尽管全球经济前景黯淡.

首先,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)认为应该提高10月供给亚洲炼厂的原油升水.此举显示全球最大原油出口国并不是十分担心需求放缓.

其次,中国大幅修正了7月原油进口数据,称实际进口比稍早报告的数字高出6.3%,因为通过俄罗斯管道进口的部分原油先前没有计算在内.

虽然这两个因素不足以证明亚洲原油需求形势一片大好,但可以表明亚洲能源市场与面临衰退威胁的欧美市场日益脱钩.

沙特决定提高10月原油的升水,改变了9月时的做法.

沙特把主要阿拉伯轻质原油较指标阿曼/迪拜原油的升水提高0.90美元,至每桶1.65美元.

该涨幅超过了交易商预期区间的上档.路透在上述决定公布前进行的调查显示,交易预期升水会提高0.15至0.80美元.

稍早9月船货升水下调了0.60美元,当时对于亚洲的需求情况比较担忧.沙特出口的原油有一半以上流向亚洲.

沙特提高10月船货升水的决定,表明任何关于亚洲需求情况的担忧都是暂时的.

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