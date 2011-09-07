《企业看点》--9月7日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔9月7日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报援引知情人士的话称,Archstone已获房地产行业四大公司竞购,但其出价未高到足以达成交易的水平.[ID:nL3E7K7017]
* 印度经济时报报导,英国保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)旗下的印度子公司Aviva Life Insurance Company India可能向国有Syndicate Bank(SBNK.NS)出售最多30%股权.[ID:nL3E7K70AB]
* 彭博援引三位知情人士的话称,美国AT&T(T.N)称,若监管机构要求的资产出售规模过高,或降低对T-Mobile USA的出价.[ID:nL3E7K703H]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。