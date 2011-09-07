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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 12:41 BJT

《企业看点》--9月7日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月7日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报援引知情人士的话称,Archstone已获房地产行业四大公司竞购,但其出价未高到足以达成交易的水平.[ID:nL3E7K7017]

* 印度经济时报报导,英国保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)旗下的印度子公司Aviva Life Insurance Company India可能向国有Syndicate Bank(SBNK.NS)出售最多30%股权.[ID:nL3E7K70AB]

* 彭博援引三位知情人士的话称,美国AT&T(T.N)称,若监管机构要求的资产出售规模过高,或降低对T-Mobile USA的出价.[ID:nL3E7K703H]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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