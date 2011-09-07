〔东京美债〕公债价格下跌,受奥巴马将推出就业促进计划的消息影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月7日电---美国公债价格周三在亚洲市场下跌,此前有报导称,本周晚些时候,美国总统奥巴马将公布3,000亿美元促进就业计划.
美国有线电视新闻网(CNN)援引民主党消息人士报导,奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.[ID:nCN1949187]
报导称,新的支出提议将被支出削减抵消,暗示奥巴马希望缓解那些排拒他所提出就业促进计划的共和党强硬派人士的担忧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。