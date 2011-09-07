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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 12:27 BJT

〔东京美债〕公债价格下跌,受奥巴马将推出就业促进计划的消息影响

路透东京9月7日电---美国公债价格周三在亚洲市场下跌,此前有报导称,本周晚些时候,美国总统奥巴马将公布3,000亿美元促进就业计划.

美国有线电视新闻网(CNN)援引民主党消息人士报导,奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.[ID:nCN1949187]

报导称,新的支出提议将被支出削减抵消,暗示奥巴马希望缓解那些排拒他所提出就业促进计划的共和党强硬派人士的担忧.

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