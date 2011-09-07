〔中国货币市场〕回购利率续跌,公开市场大量到期缓和准备金缴款压力(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月7日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三早盘多数期限继续小幅下行.由于本周央行公开市场到期量较大,有效排解了因准备金上缴基数扩大带来的资金压力.不过,对于本月下旬的流动性判断,市场依然审慎.

华中一券商交易员称,"钱比较好借,你看14天的(回购利率)也降了不少,这个期限是可以跨过15号准备金缴款的,看来这次问题不大."

但他表示,由于银行季末考核、存款准备金上缴基数扩大後银行缴款陆续分批进行等原因存在,市场对未来资金面的预期并不是很乐观,因此月底以及下月初到期的回购品种价格仍然较高.

本月公开市场到期量3,510亿元人民币,环比微降,但分布极为不均,且主要是集中在近两周.其中本周到期量达1,760亿元.[ID:nCN1934897]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0636 3.0091 +5.45

七天CN7DRP=CFXS 4.3554 4.4865 -13.11

14天CN14DRP=CFXS 4.3585 4.8097 -45.12

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0718 3.0054 +6.64

七天CHICNY7D=CFXS 4.4103 4.5157 -10.54

====================================================================

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0655 3.0000 +6.55

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.3400 4.4833 -14.33

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3600 4.8400 -48.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0546 2.9975 +5.71

七天SHICNYSWD= 4.3625 4.4883 -12.58

三个月SHICNY3MD= 5.6509 5.611 +3.99

====================================================================(完)