版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 14:18 BJT

〔韩国股市〕结束三日跌势收高3.78%,海力士半导体暴涨14.7%

路透首尔9月7日电---韩国股市周三结束三日跌势,录得逾两周来最大单日百分比涨幅,因投资者逢低买入下跌的股票,尤其是芯片(晶片)类股.

全球第二大电脑记忆芯片制造商--海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)暴涨14.71%,三星电子(005930.KS)跳涨6.33%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高3.78%至1,833.46点,前三日跌去6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐