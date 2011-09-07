〔韩国股市〕结束三日跌势收高3.78%,海力士半导体暴涨14.7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月7日电---韩国股市周三结束三日跌势,录得逾两周来最大单日百分比涨幅,因投资者逢低买入下跌的股票,尤其是芯片(晶片)类股.
全球第二大电脑记忆芯片制造商--海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)暴涨14.71%,三星电子(005930.KS)跳涨6.33%.
综合股价指数(KOSPI).KS11收高3.78%至1,833.46点,前三日跌去6%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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