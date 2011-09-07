〔路透基点〕工银伦敦一原有贷款增至3.3亿美元并延长期限--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点报导,多家参贷银行发布声明称,中国工商银行旗下的中国工商银行(伦敦)有限公司(工银伦敦)已签署协议,一笔原有贷款进行修改和延期.
这笔融资规模扩大至3.30亿美元,期限亦延长一年,各贷款方可自行选择是否再延长一年.
这笔贷款将在期末一次性偿还,资金用于一般企业用途,价码较LIBOR高出60基点.
汇丰银行,Lloyds TSB和渣打银行担任这项融资的簿记管理人暨主办银行.富国银行为主办行,摩根大通和美国银行美林为协办银行.
Lloyds TSB为本次交易的资金代理人.
工银伦敦起先在2010年8月敲定的这笔贷款原为一年期,金额为2亿美元,簿记管理人为Lloyds TSB,主办行为汇丰银行和渣打银行.
当时的贷款价码亦为LIBOR加60基点.(完)
--编译 郑茵;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。