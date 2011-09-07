〔路透基点〕工银伦敦一原有贷款增至3.3亿美元并延长期限--RLPC

路透香港9月6日电---汤森路透旗下基点报导,多家参贷银行发布声明称,中国工商银行旗下的中国工商银行(伦敦)有限公司(工银伦敦)已签署协议,一笔原有贷款进行修改和延期.

这笔融资规模扩大至3.30亿美元,期限亦延长一年,各贷款方可自行选择是否再延长一年.

这笔贷款将在期末一次性偿还,资金用于一般企业用途,价码较LIBOR高出60基点.

汇丰银行,Lloyds TSB和渣打银行担任这项融资的簿记管理人暨主办银行.富国银行为主办行,摩根大通和美国银行美林为协办银行.

Lloyds TSB为本次交易的资金代理人.

工银伦敦起先在2010年8月敲定的这笔贷款原为一年期,金额为2亿美元,簿记管理人为Lloyds TSB,主办行为汇丰银行和渣打银行.

当时的贷款价码亦为LIBOR加60基点.(完)