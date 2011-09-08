〔中国新股〕京运通首日上市开盘报49.10元,较发行价涨16.9%

路透北京9月8日电---中国北京京运通科技股份有限公司(601908.SS)网上发行的4,800万A股周四首日上市,开盘报49.10元人民币,较其发行价上涨16.9%.

京运通本次共发行6,000万A股,发行价为42元/股,静态摊薄发行市盈率为53.47倍,筹资额为25.2亿元.网下配售的1,200万A股将有三个月的禁售期.

公司董事长兼总经理冯焕培及其夫人为京运通实际控制人,私募股权投资企业普凯投资和光伏企业赛维LDKLDK.N全资子公司江西赛维分别持有京运通2,576.2万股和400万股股权.

去年9月,京运通的母公司京运通达以总价款1元将400万股转让江西赛维.其背景是京运通在推出自主研发的多晶硅铸锭炉时,江西赛维给予大力支持,共同完善该产品的制造工艺.双方商定,合作所产生的工艺及设备设计改进的知识产权全部由京运通所有,而江西赛维则以1元价格获得该笔股权.

本次募集资金将全部用于硅晶材料产业园项目(一期),中信证券(600030.SS)为京运通本次IPO融资的主承销商和保荐人.

京运通提供光伏设备,并从事晶体硅生长和晶片业务,其单晶硅生长炉国内销量第一,多晶硅铸锭炉面临美国GT公司GTAT.O、精功科技(002006.SZ)等国内外厂家的竞争,在国内市场保有率仅次于GT公司.(完)