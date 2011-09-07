《日本央行焦点》维持利率不变,关注央行总裁白川方明对日圆汇率看法

* 维持利率不变,未公布新的宽松举措

* 产出和出口放缓令日本经济复苏蒙阴

* 日本央行总裁白川方明0630GMT将举行记者会

* 日圆稳定令日本央行暂时获得喘息空间

路透东京9月7日电---日本央行周三宣布维持货币政策不变,节约所剩无几的弹药留待稍晚使用.日圆持稳,此前瑞士采取激进举措抑制瑞郎升势.

日本央行维持对经济的评估不变,称经济稳步回升,并称产出和出口接近恢复到3月地震和海啸灾害前的水平.

日本央行还重申,今年稍晚日本经济将重拾温和复苏,但持谨慎态度.

"我们觉得应该仔细研究海外形势发展的不确定性,以及汇率和金融市场动盪将如何影响日本经济."日本央行称.

鉴于全球经济愁云惨淡,另一轮伤及出口的日圆涨势风险犹存,市场正聚焦日本央行总裁白川方明在周末出席于法国举行的七国集团(G7)会议前,会对进一步放宽货币政策机率发出多强烈的信号.

白川方明今日稍晚将召开新闻发布会.

日本央行一致同意维持政策利率在0-0.1%区间内不变,并推迟进一步放宽货币政策的措施,一如外界预期.

该央行也在声明中强调称,核心消费者通胀目前仍将维持在近零水平,并提醒市场,央行在预期物价将出现稳定成长前,仍将保持实质利率在零水平.

"日本央行明确认识到,经济正稳步抬头,央行并不认为需要立即采取行动,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子.

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**日本央行承压**

瑞士央行周一采取行动,制定瑞郎兑欧元汇率上限,令部分避险资金或从瑞郎转向日圆市场JPY=的可能性升高,推动日圆升向纪录高位.

那将使日央行承受必须采取行动及进一步放宽政策的压力.

日本央行上月以资产购买资金池和固定利率市场操作规模共扩大10兆日圆的方式来放宽政策.

"日本央行可能选择等待,直到他们看到本月的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议如何影响市场,以及新政府定下对日本央行的期望基调. "农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

"但央行在行动上可能过于落後,因为在瑞士央行作出决定之後日圆倾向于恢复上涨."

白川方明可能暗示,日央行准备好若复苏看来出现风险,将采取行动,因国内工厂产出放缓,美国和欧洲面临衰退疑虑,部分央行官员已怀疑经济是否能实现复苏.