〔美国个股〕波音料未来20年中国将需求5,000架飞机,中小型为主--新闻稿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月7日电---波音(BA.N)预测,直至2030年中国将需求5,000架新飞机,价值6,000亿美元.
波音公司周三发布新闻稿称,预计未来20年中国对包括787梦想飞机和777在内的中小型双通道飞机需求旺盛,为1,040架,占飞机需求总价值的40%以上.
其并称,未来20年内,全球将需要33,500架新民用飞机,总价值达4万亿美元.(完)
--发稿 康熙泽/方燕; 撰写 张胜男; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选