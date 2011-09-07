〔东京汇市〕欧元盘初温和反弹,市场静待欧央行利率决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2238GMT--欧元周四亚洲盘初温和上涨,此前德国宪法法院为德国参与欧元区救援行动扫清了道路,成为投资者买入风险资产的一个理由.欧元兑美元EUR=报1.4095美元,此前在海外市场触及1.4148.
1145GMT,欧洲央行将宣布利率决定.市场普遍认为该央行将维持利率不变.若欧洲央行总裁特里谢讲话未如一些人预计的那样温和,欧元将再受提振.但他的讲话或不容易解读.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。