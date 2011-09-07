〔路透基点〕香港越秀REIT寻求25亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,越秀房地产投资信托基金(GZI REIT)正筹组25亿港元三年期俱乐部贷款,用于再融资.
据称,约八家银行正在加盟,贷款银团有望在本月底组建完成.
越秀REIT将发债募集资金用于2008年11月开展21亿港元三年期贷款的再融资.越秀REIT是从广州市政府投资机构--越秀投资拆分而来.
该贷款所有资金成本265基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点,主办行包括中银香港、汇丰银行、永隆银行、东亚银行、工银亚洲和南洋商业银行.星展银行和大新银行也是参贷银行.
借款人是越秀REIT旗下五家在英属维京群岛(BVI)注册的公司,分别是Full Estates Investments Ltd、Keen Ocean Ltd、Metrogold Development Ltd、Moon King Ltd和Partat Investment Ltd.
越秀REIT是首支在香港上市的中国内地房地产信托基金.(完)
--编译 肖群英;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。