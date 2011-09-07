〔路透基点〕香港越秀REIT寻求25亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,越秀房地产投资信托基金(GZI REIT)正筹组25亿港元三年期俱乐部贷款,用于再融资.

据称,约八家银行正在加盟,贷款银团有望在本月底组建完成.

越秀REIT将发债募集资金用于2008年11月开展21亿港元三年期贷款的再融资.越秀REIT是从广州市政府投资机构--越秀投资拆分而来.

该贷款所有资金成本265基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码175基点,主办行包括中银香港、汇丰银行、永隆银行、东亚银行、工银亚洲和南洋商业银行.星展银行和大新银行也是参贷银行.

借款人是越秀REIT旗下五家在英属维京群岛(BVI)注册的公司,分别是Full Estates Investments Ltd、Keen Ocean Ltd、Metrogold Development Ltd、Moon King Ltd和Partat Investment Ltd.

越秀REIT是首支在香港上市的中国内地房地产信托基金.(完)