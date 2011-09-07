〔欧元债市〕德债期货盘初下跌,股市普遍反弹且美债下滑

路透伦敦9月7日电---德国公债期货周三开盘下跌,因股市料将收复部分近期跌幅,隔夜美国公债下挫,有报导称,美国总统奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.[ID:nCN1949187]