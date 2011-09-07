〔中日贸易〕中国希望日资企业将开发稀土产品的技术带到中国--日媒

路透东京9月7日电---日本媒体报导称,中国对日本商业领袖表示,希望日资企业将开发稀土产品的技术带到中国,在此同时仍维持颇受争议的稀土出口禁令.

中国的稀土产量占全球总产量的逾95%,而且该国称考虑到资源枯竭和环境退化,要加强对稀土的管制,这令海外客户感到惊慌.

中国副总理李克强周二在北京会见了日本最大商业游说组织--日本经团连会长米仓弘昌和日本丰田汽车会长张富士夫,二者均为日中经济协会的首脑.

日本放送协会(NHK)报导称,张富士夫在会晤期间呼吁中国重新审定稀土出口政策,但是李克强认为出于对环保的考量有必要采取这些措施.

根据NHK,李克强还补充道,希望日资企业把开发稀土产品的技术带到中国.各界普遍预期,李克强将接替温家宝,成为中国下一任总理.

"日本拥有开发和使用稀土的先进技术,"日本时事新闻社援引李克强报导称,"我希望两国企业能够促进这一领域的合作."

中国日报英文版周二报导称,中国江西赣州三家稀土矿将停产直至年底.这消息可能让情况更加紧张.[ID:nCN1947691]

稀土需求预计在未来五年将增加一倍.稀土包含17种元素,被用于生产催化转化器及混合动力汽车的电池和发动机等.

世界贸易组织(WTO)7月裁定,中国对原材料出口的限制违反了国际法,而中国已针对WTO的裁决提起上诉.

日本占全球稀土需求的三分之一,而且因中国采行出口限制措施而深受其害.(完)