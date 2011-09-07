〔澳洲股市〕GDP数据意外强劲提振澳股收涨2.7%,扳回前两日逾半跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本9月7日电---澳洲股市周三收涨2.7%,脱离一个月低位,因澳洲经济增长数据意外强劲,随後投资者追捧便宜的矿业和银行类股.
澳洲统计局周三公布显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%,较上年同期增长1.4%.[ID:nCN1948411]
最新数据显示,澳洲指标S&P/ASX 200指数 跃升107.9点,收于4,183.4点,将过去两日的跌幅追回一半以上.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。