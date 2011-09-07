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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 14:49 BJT

〔澳洲股市〕GDP数据意外强劲提振澳股收涨2.7%,扳回前两日逾半跌幅

路透墨尔本9月7日电---澳洲股市周三收涨2.7%,脱离一个月低位,因澳洲经济增长数据意外强劲,随後投资者追捧便宜的矿业和银行类股.

澳洲统计局周三公布显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%,较上年同期增长1.4%.[ID:nCN1948411]

最新数据显示,澳洲指标S&P/ASX 200指数 跃升107.9点,收于4,183.4点,将过去两日的跌幅追回一半以上.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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