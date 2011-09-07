〔背景资料〕中国2011年8月短期融资券及中期票据承销排行榜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月7日电---据路透统计,中国2011年8月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达1,689.9亿元人民币,其中工商银行(1398.HK)(601398.SS)以274亿元的承销额居首位.
统计并显示,招商银行(3968.HK)(600036.SS)8月共担任11期短融及中票等的主承销商,承销期数列头名.
中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)分别以265亿元和179亿元位列当月承销额的第二、三位.
排名承销额4-10位的分别是国家开发银行、光大银行(601818.SS)、中金公司、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和兴业银行(601166.SS).
以下为2011年8月短融及中票承销具体排名:
1.按承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 工商银行 274
2 中国银行 265
3 建设银行 179
4 国家开发银行 169
5 光大银行 137
6 中金公司 115
7 中信银行 92.5
8 招商银行 92
9 农业银行 82
10 兴业银行 64
2.按承销期数:(前10位)
排名 主承销商 承销期数
1 招商银行 11
2 建设银行 10
中信银行 10
兴业银行 10
5 中国银行 9
光大银行 9
7 工商银行 7
8 农业银行 6
交通银行 6
民生银行 6
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC
--整理 李宏薇; 审校 曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。