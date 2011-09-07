〔背景资料〕中国2011年8月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海9月7日电---据路透统计,中国2011年8月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达1,689.9亿元人民币,其中工商银行(1398.HK)(601398.SS)以274亿元的承销额居首位.

统计并显示,招商银行(3968.HK)(600036.SS)8月共担任11期短融及中票等的主承销商,承销期数列头名.

中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)分别以265亿元和179亿元位列当月承销额的第二、三位.

排名承销额4-10位的分别是国家开发银行、光大银行(601818.SS)、中金公司、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、招商银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和兴业银行(601166.SS).

以下为2011年8月短融及中票承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 274

2 中国银行 265

3 建设银行 179

4 国家开发银行 169

5 光大银行 137

6 中金公司 115

7 中信银行 92.5

8 招商银行 92

9 农业银行 82

10 兴业银行 64

2.按承销期数:(前10位)

排名 主承销商 承销期数

1 招商银行 11

2 建设银行 10

中信银行 10

兴业银行 10

5 中国银行 9

光大银行 9

7 工商银行 7

8 农业银行 6

交通银行 6

民生银行 6

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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