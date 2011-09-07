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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:02 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/瑞郎持稳于1.2042瑞郎

0648GMT--欧元兑瑞郎EURCHF=持稳于1.2042瑞郎,瑞士央行周二意外公布1.20瑞郎的汇率目标後,欧元兑瑞郎就处于盘整态势.

美元兑瑞郎CHF=跌0.6%至0.8560瑞郎,但仍远高于瑞士央行公布决定前的水准.

欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.4074美元,但是若德国宪法法院就欧元区救助计划合法性做出的裁决令投资者意外,则欧元兑美元仍可能跌穿1.40美元.

据传亚洲央行在1.4080-1.41美元区域挂有卖单.美元指数.DXY脱离两个月高位,最新下跌0.5%至75.547.

市场人士谨慎关注美元兑日圆,以防瑞士央行的举动激励日本当局亦出售干预.美元兑日圆JPY=最新下跌0.4%至77.28.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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