《外汇动态》欧洲开盘:欧元/瑞郎持稳于1.2042瑞郎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0648GMT--欧元兑瑞郎EURCHF=持稳于1.2042瑞郎,瑞士央行周二意外公布1.20瑞郎的汇率目标後,欧元兑瑞郎就处于盘整态势.
美元兑瑞郎CHF=跌0.6%至0.8560瑞郎,但仍远高于瑞士央行公布决定前的水准.
欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.4074美元,但是若德国宪法法院就欧元区救助计划合法性做出的裁决令投资者意外,则欧元兑美元仍可能跌穿1.40美元.
据传亚洲央行在1.4080-1.41美元区域挂有卖单.美元指数.DXY脱离两个月高位,最新下跌0.5%至75.547.
市场人士谨慎关注美元兑日圆,以防瑞士央行的举动激励日本当局亦出售干预.美元兑日圆JPY=最新下跌0.4%至77.28.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。