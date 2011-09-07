〔日本股市〕在空头回补扶助下收高2%,但涨势或只是昙花一现(更新版)

(新增细节)

* 日经连跌三日推低估值

* 欧美相关忧虑持续

* 尔必达大涨7.5%,受助于空头回补和专利诉讼

路透东京9月7日电---日股日经指数.N225周三收高2%,因连续三日下跌後空头回补出现,市场人士认为这波反弹是暂时的,因对欧洲主权债务危机和美国经济放缓感到担忧.

亚洲市场大涨扶助日经指数尾盘时段扩大升幅.分析师亦称,继市场过去三日重挫5.2%之後,主板交易个股市净率平均为0.92,很具吸引力.

这为投资者作空头回补提供良机,他们回补尔必达6665.T等公司的仓位,此外有消息称,尔必达将控告台湾同业南亚科技(2408.TW)侵犯其专利,也提振尔必达股价.