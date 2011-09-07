〔日本股市〕在空头回补扶助下收高2%,但涨势或只是昙花一现(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经连跌三日推低估值
* 欧美相关忧虑持续
* 尔必达大涨7.5%,受助于空头回补和专利诉讼
路透东京9月7日电---日股日经指数.N225周三收高2%,因连续三日下跌後空头回补出现,市场人士认为这波反弹是暂时的,因对欧洲主权债务危机和美国经济放缓感到担忧.
亚洲市场大涨扶助日经指数尾盘时段扩大升幅.分析师亦称,继市场过去三日重挫5.2%之後,主板交易个股市净率平均为0.92,很具吸引力.
这为投资者作空头回补提供良机,他们回补尔必达6665.T等公司的仓位,此外有消息称,尔必达将控告台湾同业南亚科技(2408.TW)侵犯其专利,也提振尔必达股价.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。