〔中国股市〕沪综指结束四连跌收升1.8%,超跌反弹料上涨空间有限

路透北京9月7日电---中国股市沪综指周四收升近2%,结束此前四连跌走势.尽管各板块出现全面反弹,但成交量未见明显放大,显示市场人气依然低迷.分析师表示,在政策及资金面缺乏明显支撑的情况下,反弹料难以持久.

沪综指.SSEC收报2,516.090点,上涨1.84%;沪市A股成交额617亿元人民币,较上日仅略有放大.

山西证券策略分析师杜亮称,前几日沪市连续下跌太快,且跌破2,500点的整数关口,短期积聚了较大的反弹动能.

此前四个交易日沪综指连续下跌,累计跌幅达3.8%.

"目前资金层面挺不乐观,在这种情况下,反弹持续性比较差,时间不会太久,幅度也不会太大,可能一两天就结束了,然後开始震荡下探寻底."他称.

今日金融地产股整体涨势居前,上证180金融指数.SSE180FI和地产类指数.SSEP分别收高2.03%和2.31%.其中券商股国海证券(000750.SZ)大涨8.47%,收报14.99元.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,783.6点,涨2.09%,成交量为216,338手.(完)