〔中国股市〕沪综指结束四连跌收升1.8%,超跌反弹料上涨空间有限

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月7日电---中国股市沪综指周四收升近2%,结束此前四连跌走势.尽管各板块出现全面反弹,但成交量未见明显放大,显示市场人气依然低迷.分析师表示,在政策及资金面缺乏明显支撑的情况下,反弹料难以持久.
沪综指.SSEC收报2,516.090点,上涨1.84%;沪市A股成交额617亿元人民币,较上日仅略有放大.
山西证券策略分析师杜亮称,前几日沪市连续下跌太快,且跌破2,500点的整数关口,短期积聚了较大的反弹动能.
此前四个交易日沪综指连续下跌,累计跌幅达3.8%.
"目前资金层面挺不乐观,在这种情况下,反弹持续性比较差,时间不会太久,幅度也不会太大,可能一两天就结束了,然後开始震荡下探寻底."他称.
今日金融地产股整体涨势居前,上证180金融指数.SSE180FI和地产类指数.SSEP分别收高2.03%和2.31%.其中券商股国海证券(000750.SZ)大涨8.47%,收报14.99元.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,783.6点,涨2.09%,成交量为216,338手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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