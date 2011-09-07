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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 16:02 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超3,296亿韩元,为连续第四天卖超

路透首尔9月7日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超3,296亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月 7日 -329.6* 330.1 -132.4

9月 6日 -439.6 31.2 437.7

9月 5日 -331.9 -434.1 740.0

9月 2日 -80.0 -279.3 396.7

9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5

8月31日 268.0 24 -342.9

8月30日 198.4 -288.7 15.6

8月29日 -164.8 319.8 -195.7

8月26日 -61.5 177.1 -140.4

8月25日 -46.7 160.8 -54.5

8月24日 91.1 -34.5 243.1

8月23日 -70.0 425.0 -200.4

8月22日 -239.9 190.7 -190.9

8月19日 -256.8 -311.3 161.5

8月18日 -153.0 -327.0 610.9

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本月以来 -88.5 -619.4 757.4

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今年以来 -5,434.6 2,3277.9 4,932.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 兰秀娟;审校 杜明霞

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