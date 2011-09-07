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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:35 BJT

《外汇动态》瑞士央行外汇储备中澳元仓位明显匮乏

0719GMT--也许截至2011年第二季末瑞士央行外汇储备中最耐人寻味的一点就是,澳元AUD=持仓相对匮乏.

澳元现在被归入了"其他"一栏,该栏占外汇储备的3%,而加元CAD=却占到了外汇储备的4%.这似乎有些反常.

一些人士可能会预计,瑞士央行在未来几个月中将向外汇储备增加更多澳元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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