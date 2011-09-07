〔中国票据市场〕转贴利率略升,准备金新规後银行承兑汇票开票量直降

路透上海9月7日电---中国票据市场转贴利率周三略升.本月是第三季最後一月,银行信贷规模偏紧,个别银行试图抓紧时间出票腾出被挤占的规模,推动转贴利率继续上涨.

交易员并表示,央行存款准备金缴存范围扩大的举措,对票据业务造成重大影响,银行承兑票据的开票数量急剧下降,市场优质票据难寻踪迹,再加上银行信贷规模紧张,交投双方交易意愿均低迷,令票据市场成交接近极为清淡.

"刚成交了一笔买断式(转贴),利率都超过10%了，"华东一银行交易员称，"原来作为主要交易对象的银行承兑汇票,最近开票数量下降不少."

交易员并表示,由于央行对承兑汇票的保证金亦徵收准备金,银行开票热情降低导致优质银票票源明显减少,预计此状况还将延续到四季度.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.9513/8.4942 9.4008/8.9635 9.6916/9.0622

上日 8.8447/8.3938 9.2695/8.8229 9.6984/8.9304

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变动 +10.66bp/+10.04bp +13.13bp/+14.06bp -0.68bp/+13.18bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微升**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5569%,较上日的6.5549%微升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4704/3.3894 3.5834/3.5154

上日 3.4618/3.3868 3.5781/3.5101

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)