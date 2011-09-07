〔日圆汇率〕有必要采取行动抑制汇市过度的投机活动--日本财务副大臣

路透东京9月7日电---日本财务副大臣五十岚文彦周三表示,日本需要采取果断措施,抑制过度的汇市投机活动.

但他也表示,日本不应与其他国家竞相令本币贬值,并须在行动时顾及全球合作和保护自由市场.

五十岚文彦已被首相野田佳彦领导的新政府再度任命为财务副大臣.

瑞士央行周二设定欧元兑瑞郎的汇率下限,令市场大感意外,这引发了有关原本流向瑞郎的部分避险资金或转而流入日圆的揣测(完)