〔日圆汇率〕有必要采取行动抑制汇市过度的投机活动--日本财务副大臣

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月7日电---日本财务副大臣五十岚文彦周三表示,日本需要采取果断措施,抑制过度的汇市投机活动.
但他也表示,日本不应与其他国家竞相令本币贬值,并须在行动时顾及全球合作和保护自由市场.
五十岚文彦已被首相野田佳彦领导的新政府再度任命为财务副大臣.
瑞士央行周二设定欧元兑瑞郎的汇率下限,令市场大感意外,这引发了有关原本流向瑞郎的部分避险资金或转而流入日圆的揣测(完)
--编译 丁琦;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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