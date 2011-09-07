〔瑞典央行〕一如预期维持利率在2.0%不变,下调利率预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透斯德哥尔摩9月7日电---瑞典央行周三维持指标利率在2.0%不变,并下调未来利率走向预估,受累于全球经济环境恶化.
路透此前访问的18位分析师中,有16位都预计瑞典央行会按兵不动,预估中值亦表明今年利率都不会有变化.
瑞典央行称,第四季利率料平均为2.1%,低于此前预计的2.3%;2012年第三季料为2.4%,低于此前预估的2.9%.
瑞典央行亦称,瑞典经济的放缓程度料将比7月时的预估更明显,瑞典经济中基本不存在通胀压力,但当前经济形势中存在很大的不确定性.(完)
--编译 艾茂林;审校 蔡美珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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