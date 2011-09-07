〔瑞典央行〕一如预期维持利率在2.0%不变,下调利率预估

路透斯德哥尔摩9月7日电---瑞典央行周三维持指标利率在2.0%不变,并下调未来利率走向预估,受累于全球经济环境恶化.

路透此前访问的18位分析师中,有16位都预计瑞典央行会按兵不动,预估中值亦表明今年利率都不会有变化.

瑞典央行称,第四季利率料平均为2.1%,低于此前预计的2.3%;2012年第三季料为2.4%,低于此前预估的2.9%.

瑞典央行亦称,瑞典经济的放缓程度料将比7月时的预估更明显,瑞典经济中基本不存在通胀压力,但当前经济形势中存在很大的不确定性.(完)